Medici, 30 giorni di ferie in più se aggrediti: la bozza del nuovo contratto

Una bozza che comprende aumenti, fondi aziendali, componenti accessorie e articolazione della retribuzione e la cui presentazione rappresenta un passaggio decisivo per capire se esistono le condizioni per arrivare alla firma. "Capiremo a che punto siamo e potremo verificare concretamente se ci sono le condizioni per arrivare alla chiusura del contratto», spiega il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo a Il Messaggero.