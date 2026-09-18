Ticket sanitari, cambiano le tariffe per oltre 600 visite ed esami: ecco come e quando

L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8% per le prestazioni specialistiche, ma con differenze anche significative. L'agoaspirato della mammella, per esempio, passa da 31,25 a 36,50 euro, mentre la prima visita cardiologica con elettrocardiogramma arriva a costare 38 euro, con un aumento di 4,40 euro rispetto ai 33,60 di prima. Molte delle altre prime visite subiranno un incremento di un euro: quelle neurologiche, ginecologiche, ortopediche, pneumologiche, endocrinologiche e gastroenterologiche passeranno da 25 a 26 euro, mentre quella oculistica sale da 25,80 a 26,80 euro, quella dermatologica o allergologica da 25,40 a 26,40 euro e quella otorinolaringoiatrica da 26,20 a 27,20 euro. Aumenti minori, invece, per la spirometria semplice (da 24 passa a 24,90 euro), per l'elettrocardiogramma (da 11,60 a 12,05 euro) e per il prelievo venoso, che costerà 50 centesimi in più (da 3,80 a 4,30 euro).