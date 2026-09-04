Per avere informazioni scientificamente corrette, aggiornate e personalizzate sull'infezione da Hiv, sull'Aids e sulle altre infezioni trasmesse per via sessuale, si può telefonare da qualsiasi parte d'Italia al Telefono Verde Aids e Ist 800 861061 dell'Istituto superiore di sanità. In 39 anni di attività sono oltre 850mila le telefonate pervenute al servizio, i cui esperti hanno risposto a quasi 2,4 milioni di quesiti, riguardanti per oltre il 50% le modalità di trasmissione dell'Hiv e delle altre Ist e l'accesso ai test.