Sessualità, Censis: italiane con più autonomia, ma persistono falsi miti

Più consapevoli e intraprendenti di un tempo, dunque, le donne italiane pensano che la sessualità sia "piacere" e quasi 8 su 10 indicano che il primo passo in una relazione parte proprio dalla parte femminile. Con il Censis che nel paragrafo del rapporto dedicato alla nuova sessualità femminile evidenzia anche che il 92,5% delle donne tra 18 e 60 anni ha avuto rapporti sessuali completi o incompleti nel corso della vita, mentre il 7,5% non ne ha mai avuti. Il 60,9% dichiara di avere attualmente almeno un rapporto sessuale alla settimana, il 22,5% meno di una volta alla settimana ma entro i tre o quattro mesi, il 6,4% tra i quattro e i sei mesi, il 10,3% non ha al momento una vita sessuale attiva.