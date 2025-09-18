Piacere femminile: i preliminari che fanno la differenza

riscoprire i preliminari come parte centrale dell’intimità significa anche sfidare una cultura che tende a privilegiare il piacere maschile e a trascurare quello femminile. Parlare apertamente di desiderio, di tempi e di fantasie è un atto liberatorio e necessario. In questo senso, i preliminari diventano simbolo di una sessualità più consapevole ed equa, in cui il piacere di entrambi trova spazio e rispetto. D'altra parte, uno studio dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS), in un articolo ha ricordato che oltre agli aspetti fisici i preliminari includono comportamenti emotivi e mentali e hanno un forte impatto sul piacere e sulla relazione, non solo come preludio ma come parte integrante dell’esperienza sessuale.