Eros e intimità: quando la coppia si ignora il motivo c'è (ma si può rimediare)

PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI: ma quali sono in realtà i motivi principali che minano la relazione e possono mandare in frantumi il matrimonio? L'eros e la passione iniziano a perdere vigore e interesse quando la scontatezza e la noia diventano protagoniste della vita di coppia decretandone di fatto la fine. Vero è che quando manca la parte più fisica in una coppia è facile e quasi naturale trovare calore e consolazione tra le braccia (o peggio, tra le lenzuola) di qualcun altro. Ecco perché occorre vigilare e drizzare le orecchie quando qualcosa non "suona" come dovrebbe e prima che il danno diventi irreparabile.



UN FENOMENO ASSAI DIFFUSO: non pare vero, tuttavia i cosiddetti "matrimoni bianchi" sono molto più diffusi di quanto si sia disposti ad ammettere, o di quanto le stesse coppie siano disposte ad ammettere. È un meccanismo di difesa che mettiamo in atto involontariamente: l'eros è defunto perché il lavoro è troppo, sono troppi gli impegni, troppa la stanchezza, troppo lo stress e così via. Vale quindi quasi tutto se serve a negare l'evidenza e a mantenere in piedi una situazione che non piace e non soddisfa nessuno, tranne le apparenze. Tuttavia, bisognerebbe chiedersi se questa sia la strada giusta da percorrere, un modo legittimo e soddisfacente per proseguire nel matrimonio o nella coppia nonostante tutto e tutti: "meditate gente, meditate" avrebbe detto qualcuno e il suggerimento è quanto mai azzeccato.

CAMPANELLI D'ALLARME: iniziamo con l'ascoltare prima di tutto noi stessi, senza paura, né timori. Quando i rapporti con il nostro partner sono ben al di sotto delle nostre aspettative, ogni volta che percepiamo forte e chiara una bruciante sensazione di vuoto e di smarrimento è il momento di arrendersi all'evidenza e prendere atto che qualcosa non funziona. Non è solo questione di frequenza o intensità dell'eros, ma di quello che davvero sentiamo necessario per noi e che desideriamo davvero. Per tenere viva la fiamma dell'eros bisogna rinnovarsi e trovare nuove occasioni e modalità di vivere la coppia. I peggiori nemici del sesso e dell'intimità sono la noia e la ripetitività: se veramente teniamo al nostro rapporto diamoci da fare per trovare situazioni diverse capaci di stimolare il desiderio e la voglia di stare insieme. Il suggerimento furbo? Per esempio, sì a un weekend inaspettato, a una cenetta intima a lume di candela, alla biancheria sexy: nulla di particolarmente originale o stravolgente, ma sufficiente a regalare una sferzata di novità.

MAI FAR FINTA DI NIENTE: non nascondiamoci dietro a un dito e chiediamoci sinceramente come va la nostra vita intima una volta spenta la luce in camera da letto. Se a fine giornata non accade nulla, se l'unico desiderio è quello di girarci dall'altra parte per lasciarci andare tra le braccia di Morfeo, non tutto va come dovrebbe. Peggio, se quando anche il partner si avvicina con chiari intenti che vanno ben oltre il bacino della buonanotte, noi in realtà non vediamo l’ora che il tutto finisca prima possibile, decisamente qualcosa che non quadra per davvero. In questo caso, non perdiamo tempo: meglio chiarire le cose subito con franchezza e sincerità. Comunicare i propri bisogni, rendere partecipe l'altro delle difficoltà senza vergognarsi di chiedere è sempre una buona idea.



LA RICETTA NON ESISTE: rimediare al calo di desiderio non è semplice, sarebbe ovviamente preferibile evitare di arrivare al punto di non ritorno. Le ricette in amore e nell'eros non esistono: se tutto fosse così semplice, potrebbe addirittura sembrare banale. L'unica cosa sulla quale riflettere è l'effettiva qualità della nostra relazione e quanto è importante per noi che funzioni. Se siamo innamorate occorre mettere in gioco tutte le nostre energie per risollevare la situazione e far volare alto il nostro rapporto, mettendo da parte insicurezze, tabù e preconcetti. In amore vale tutto o quasi: lasciarsi andare potrebbe essere molto più semplice di quanto sembri e il nostro partner si troverà a (ri)scoprire una compagna nuova e stuzzicante. La posta in gioco è troppo alta per arrendersi.