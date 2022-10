Dating online: piccola guida al corteggiamento per novelli Casanova

Moderni latin lovers: passati i tempi di

E' un fatto che, secondo quanto emerge dallo studio che ha coinvolto oltre 1.000 single iscritti a Inner Circle, app di dating online, molti degli

intervistati del sesso forte

più difficile fare conquiste online

avere più successo offline

ritengono siae oltre la metà di loro, ben il 55%, ammette di

COSA TEMONO GLI UOMINI?

Solamente il 27% degli uomini italiani si sente a proprio agio quando utilizza una app di dating, almeno secondo la ricerca. Quanto al restante 73%, questo ammette di avere difficoltà e preoccupazioni, molto di più che nella vita reale e questi timori sono principalmente legati a forme di insicurezza personale e incertezza su come comportarsi. Le tre paure maggiormente diffuse tra gli uomini che usano le app di appuntamenti sono infatti il timore di non ricevere risposta ai propri messaggi e abbastanza like (19%), l'idea che il proprio profilo non sia abbastanza interessante o addirittura imbarazzante (13%); e infine la preoccupazione di non sapersi comportare adeguatamente rispetto a questo tipo di corteggiamento, come ad esempio il modo di messaggiare, oppure quando mettere i like e così via (12%). Il tutto si traduce in una mancanza di fiducia nella propria capacità di fare conquiste online così come invece si potrebbe fare di persona.

COSA SI ASPETTANO LE DONNE?

In un mondo ideale, il modo più efficace per tranquillizzare gli uomini, che si servano delle app di dating oppure no, sarebbe sapere esattamente cosa vogliono le donne. Il massimo addirittura si potrebbe raggiungere se, così come nel famoso film “What women want” con Mel Gibson, ogni uomo sapesse con precisione cosa fare di gradito per corteggiare una donna anche nel mondo virtuale. Secondo le donne italiane coinvolte nell'indagine di Inner Circle gli errori più gravi che possono fare gli uomini sulle app di dating sono messaggiare per troppo tempo senza risolversi a organizzare un appuntamento (15%), mandare messaggi impersonali (13%), essere troppo insistenti nei messaggi (12%), chiedere numero e contatti personali troppo presto (11%), aspettare troppo tempo per rispondere (11%) e infine non inviare un messaggio di saluto dopo aver fatto match (10%).

TIPS PER AVERE SUCCESSO:

Sulla base delle risposte date dalle signore nel sondaggio, il suggerimento per gli uomini italiani è di pensare al match, cioè all'incontro virtuale, come se accadesse nella vita reale, dove i nostri single sono già molto abili. Se quando si incontra una persona dal vivo la si saluta come prima cosa e poi ci si sforza di avviare una conversazione interessante, allo stesso modo ci si dovrebbe comportare nel match online. Quando si riceve una notifica di match, come prima mossa si può mandare un messaggio di saluto e poi provare a fare una domanda sulla base degli interessi che la signora ha menzionato nella sua bio o dei dettagli che si possono osservare nelle sue fotografie.

RISPETTA I TEMPI:

superato il primo step, occorre seguire un "protocollo" uguale a quello che si metterebbe in pratica se si incontrasse una persona al bar. Se non bisogna mai chiedere il numero dopo aver fatto solo due parole, ma attendere fino a quando la conversazione diventa fluida e coinvolgente, la medesima attenzione va usata anche per gli incontri online. Quel che conta è tenere viva la conversazione per un paio di giorni, senza attendere troppe ore tra un messaggio e l’altro: a quel punto sarà naturale chiedere ulteriori dettagli utili per organizzare un appuntamento. Attenzione, però: per corteggiare una ragazza online meglio chiederle di uscire senza aspettare troppo perché il rischio è che la conversazione si spenga. Non bisogna farsi battere sul tempo: dopo due o tre giorni di messaggi, e dopo aver raccolto un po’ di informazioni, sì alla proposta di un’uscita in linea con gli interessi di lei. Buttarsi è necessario, anche perché chi non risica, non rosica.