Amore: per un risveglio al top inizia la giornata con un pieno di baci e coccole

Abbandonare la sveglia quando non abbiamo impegni è un'ottima soluzione per crogiolarsi tra le lenzuola dimenticando stress e pensieri. Se gustare un buon caffè è il rito mattutino per dare avvio alla giornata, possiamo abbinarlo a coccole e abbracci per una partenza al top e dall' alto tasso di passione .

1 - Iniziare con calma e senza stress:

il risveglio è un momento di grande intimità. Scapigliate e senza trucco, ci mostriamo per quello che siamo. Dopo un bel sonno ristoratore, cosa c'è di più bello che sgranchirsi un pochino e trovare accanto il nostro lui? Approfittare della vicinanza e dei ritmi rilassati delle vacanze, o dei momenti in cui possiamo concederci il lusso di non dover correre appena aperti gli occhi, è il momento perfetto per coccolare un po' il partner. Farsi le coccole è l'ideale per rinsaldare il rapporto di coppia e partire con il piede giusto per una giornata al top.

2 - Rispettare i ritmi dell'eros:

la scienza lo dimostra, uomini e donne hanno tempi diversi. Le signore infatti hanno il picco di ormoni proprio prima di andare a dormire, mentre per il sesso forte il risveglio è proprio il momento topico in cui, rinfrancati dal riposo e pronti ad affrontare la giornata, godono del massimo delle forze e del loro vigore dovuto all'accumulo di testosterone che viene prodotto durante la notte. Niente di meglio allora che cogliere la buona occasione per svegliare piacevolmente il nostro lui e dare alla vacanza un inizio bollente.

3 - Regalarsi un buongiorno insolito:

organizzare una graditissima sorpresa al nostro partner mentre si sta facendo una doccia rinfrescante, è certamente un'ottima idea. Anche la colazione può diventare un momento ad alto tasso di erotismo.: al posto del pigiama o della maglietta comoda ma informe indossata per dormire, sì al completino sexy che aspettavamo di esibire per una occasione speciale; possiamo addirittura osare un nude look super malizioso: l'effetto sorpresa sarà decisamente eccitante e inaspettato. Sentirsi desiderati migliora l'autostima e rinforza il legame di coppia: meglio di così!

4 - Fare la doccia in coppia:

un vero classico dell'erotismo. Mettersi sotto il getto dell'acqua in due è nell'immaginario maschile un rituale quasi irrinunciabile. Semaforo rosso per la cuffia, tanto utile quanto orrenda: no al timore di rovinare i capelli per la piega appena fatta e per l'odiosa asciugatura a cui non è poi possibile sottrarsi. Sì dunque a un piccolo sacrificio e lasciamo che il getto della doccia ci accarezzi la pelle godendoci questi momenti insieme al partner. Abbracciarsi, insaponarsi a vicenda, trovarsi a stretto contatto sotto il getto l'acqua è bellissimo, rilassante ed estremamente sexy. Se non in estate, quando?

5 - Toccarsi senza timore:

non sempre dormire vicini risulta facile. Tra il caldo estivo e l'agitazione o magari anche qualche russamento, prendere sonno o riposare in maniera adeguata può risultare davvero un'impresa. Un rimedio tanto naturale quanto efficace è il contatto fisico. Tenuto conto che siamo sveglie e magari in vena di coccole, toccare il partner è sempre un ottimo inizio per entrare in un clima affettuosa intimità: nessuno è insensibile alle carezze, nemmeno il nostro lui e, anche se ancora piuttosto addormentato, saprà di certo essere all'altezza della situazione.