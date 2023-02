Sesso: come riscoprire il piacere, bruciare calorie e rafforzare la coppia

L' eros ha eccellenti ricadute non solo per il cuore, ma il sesso è perfetto anche per la remise en forme: una dieta , quella a base di attività tra le lenzuola , che numeri alla mano contribuisce e non poco a bruciare le calorie , visto che in un'ora gli uomini bruciano 101 calorie e le donne tra le 70 e le 90 calorie , ovvero l'equivalente di mezz'ora di passeggiata.

L'amore è importante, anzi fondamentale, ma una buona intesa di coppia in cui l'attività sessuale sia appagante e soddisfacente è altrettanto indispensabile per tenere alto il coinvolgimento tra i partner e garantirsi una relazione a prova di (lunga) durata.

D'altra parte, quando l'intimità è felice la produzione di ormoni si impenna significativamente, il battito cardiaco accelera e la pelle acquista una nuova luminosità.

Tuttavia, se l'aspetto che più stuzzica la curiosità è legato alla forma fisica, a maggior ragione tenuto conto che a passi lesti ci avviciniamo alla bella stagione, ecco cinque semplici suggerimenti per migliorare la ginnastica fra le lenzuola: dalle posizioni più vantaggiose alla durata ottimale dei preliminari, dai movimenti che fortificano gli addominali alla respirazione corretta.



1 - ABBONDA CON LE CAREZZE: appoggiare le proprie mani sull'altro a contatto con la pelle nuda è un gesto di grande intimità e di enorme affetto. Le carezze a fior di pelle costituiscono un gesto estremamente affettuoso e intimo e di grande sensualità. Il tatto è, insieme all'olfatto, il nostro primo strumento di conoscenza sin da quando veniamo alla luce e quindi aggiungere le carezze al prima, durante e dopo il rapporto aumenta il piacere e coinvolge i partner dal punto di vista emozionale ed erotico favorendo rapporti intensi e super soddisfacenti.

2 - MAI DIMENTICARE I PRELIMINARI: le coccole sono il vero segreto di un eros da dieci e lode. Non soltanto favoriscono l'intimità e sono particolarmente gradite alle signore, ma sono anche ottime alleate della dieta: non dimentichiamo che 30 minuti di coccole permettono di bruciare circa 100 calorie, un motivo in più per non trascuare i preliminari.

3 - SPOGLIARSI CON CALMA STUZZICA LA CURIOSITÀ E ACCRESCE IL DESIDERIO: per prolungare l'attesa e aumentare il desiderio, una mossa vincente è senza dubbio quella di spogliarsi davanti al partner, con calma e un pizzico di malizia. Sempre a proposito di forma, non dimentichiamo che togliersi di dosso i vestiti fa consumare circa 12 calorie. Un rituale estremamente seducente, che stimola il desiderio e accende la passione.



4 - BACI TANTI, ANZI TANTISSIMI: esiste forse un gesto più intimo di un bacio profondo? Questo gesto ha origini antichissime, e in origine era conosciuto come bacio alla fiorentina. Comunque sia, il bacio è perfetto per scaldare l’atmosfera e preparare il partner a un incontro ad alto tasso di passione capace com'è di trasmettere trasporto ed eccitazione. Bisogna ammettere, però, che il bacio, pur così semplice, è un'effusione che troppo spesso, soprattutto nelle coppie di lunga durata, viene trascurato o addirittura dimenticato. Niente di più sbagliato: si tratta di una pratica da tenere viva non soltanto perché aiuta la complicità della coppia e ne rafforza il legame, ma è anche una medicina collaudata contro il calo del desiderio che ci aiuta a dimagrire. Baciare il partner, secondo alcuni studi, potrebbe portare a un consumo stimato fra le 80 e le 100 calorie.



5 - DARE AL RAPPORTO IL RITMO GIUSTO: fare sesso è un esercizio fisico tutt'altro che trascurabile. Durante un amplesso infatti si mettono in moto addominali, pettorali, braccia, gambe e glutei: ecco un altro ottimo motivo per sperimentare posizioni nuove, utili all'eros e anche alla linea. Un rapporto sessuale è in grado di far bruciare circa 250 calorie e, se poi vogliamo dimenticare la noiosa routine, la parola d'ordine è provare. È fondamentale rendersi conto che non esistono zone del corpo proibite, sporche o imbarazzanti: superare la vergogna ed esplorare il proprio corpo o quello dell'altro con delicatezza e curiosità è terapeutico e divertente.