Malattia della pioggia, trasmissione e sintomi dell'infezione che preoccupa l'Europa

La dermatofilosi si manifesta principalmente attraverso problematiche che colpiscono la pelle. Tra queste ultime ci sono papule, pustole, croste, desquamazione e, in alcuni casi, prurito. Le lesioni possono interessare diverse zone del corpo e, nei casi recentemente segnalati in Europa, sono state osservate anche nella regione genitale e inguinale, sulle cosce, sul tronco e sul volto. Dato il modo simile ad altre patologie che l'infezione ha di presentarsi, il suo riconoscimento non è sempre immediato.