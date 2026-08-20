Erano precisamente dieci anni che in Italia non si parlava di difterite. Nel 2016 la "grande paura" di una malattia ormai debellata grazie ai vaccini era tornata quando si erano registrati 8 casi, visto che l'ultimo decesso registrato all'epoca risaliva addirittura al 1991. Ora questa data è stata tragicamente aggiornata al 19 agosto 2026, giorno in cui è deceduta proprio per difterite una piccola di 4 anni, non vaccinata per volontà dei genitori che temevano la puntura potesse "causare l'autismo".