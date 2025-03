Crollo vaccinazioni obbligatorie, cala la copertura nel Sud e cresce il gap con il Nord

Il Mezzogiorno si conferma sempre più territorio fertile per i movimenti No Vax, con un preoccupante calo delle coperture vaccinali infantili che allarga ulteriormente il divario sanitario tra Nord e Sud Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute relativi al 2023, le regioni meridionali stanno progressivamente abbandonando l'obiettivo dell'immunità di gregge, fissato al 95% di copertura vaccinale.



A livello nazionale, la copertura per l'esavalente (il vaccino che protegge da polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B ed emofilo dell'influenza) è scesa al 94,7%, con una riduzione dello 0,39% rispetto all'anno precedente. In leggero aumento invece la copertura per il quadrivalente (morbillo, parotite, rosolia, varicella), che raggiunge il 94,6%, con un incremento dello 0,24%.