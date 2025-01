Morbillo, 1.045 casi in Italia nel 2024: il 90% non era vaccinato

Lo stato vaccinale è noto per 975 casi dei 1.045 segnalati (93,3%): 878 casi (90,1%) erano non vaccinati al momento del contagio, 57 pazienti (5,8%) erano vaccinati con una sola dose e 33 (3,4%) con due dosi. Per i rimanenti sette casi (0,7%) non era noto il numero di dosi somministrate. Circa un terzo dei casi (il 34,6%) ha riportato almeno una complicanza, come epatite e aumento delle transaminasi (156) e polmonite (114). Un giovane non vaccinato ha sviluppato un'encefalite. Per il 49,5% dei casi (517 persone) è stato riportato un ricovero ospedaliero e per un ulteriore 18,8% (196 casi) una visita in Pronto Soccorso.