Malattia misteriosa in Congo, Oms: "L'80% dei campioni positivi alla malaria"

Sono in corso testi di laboratorio per identificare la malattia misteriosa emersa recentemente in Congo. "Dei 12 campioni iniziali raccolti, 10 sono risultati positivi alla malaria, anche se è possibile che più di una malattia stia contribuendo ai casi e ai decessi", ha spiegato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. In ogni caso, ha aggiunto, "ulteriori campioni saranno raccolti e analizzati per determinare la causa o le cause esatte". I casi sono 416 con 31 decessi da inizio ottobre. Nell'area "alti i livelli di malnutrizione e bassa la copertura vaccinale", ha sottolineato il dg dell'Oms.