Malattia misteriosa in Congo, cosa sappiamo

Di cosa si tratta? - Non è ancora chiaro di cosa si tratti, come spiegano dal quartier generale Oms di Ginevra al Corriere della Sera: il Panzi è "un'area remota con capacità limitata in termini di laboratori e strutture sanitarie, il che rende possibile che si tratti di un patogeno esistente ma ancora non diagnosticato. Attendiamo i risultati dei test di laboratorio, quindi al momento si parla di una malattia non diagnosticata, piuttosto che di una malattia sconosciuta. I primi risultati arriveranno nei prossimi giorni dai laboratori della vicina città di Kikwit. I test includeranno verifiche per influenza - essendo il picco stagionale nella regione -, Covid 19, malaria e morbillo, tra altre malattie. È anche possibile che il focolaio stia catturando più patologie contemporaneamente".