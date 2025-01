Influenza, Matteo Bassetti: "In arrivo un nuovo picco"

Per Bassetti, l'arma migliore per difendersi dall'influenza è quella della prevenzione: "Per evitare di ammalarsi la soluzione è sempre quella di aver fatto il vaccino tra ottobre e novembre - ha spiegato al programma di Canale 5 -. Adesso è tardi, perché stiamo raggiungendo il picco". Bassetti, inoltre, sottolinea come l'influenza che circola in questo periodo sia particolarmente impegnativa: "Dura quattro o cinque giorni - ha detto -. A meno che non ci siano problematiche gravi, bisognerebbe stare a casa, gestiti dai medici di medicina generale dalla guardia medica".