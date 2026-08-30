Che cos'è l'ictus, quali sono i sintomi e in che modo possiamo riconoscerlo quando arriva

Esiste l'ictus emorragico, causato dalla rottura di un'arteria cerebrale danneggiata, quello ischemico, causato dalla chiusura di uno dei vasi arteriosi che riforniscono il cervello di sangue. Quest'ultimo può avvenire a causa del restringimento del vaso stesso (stenosi) o di un embolo (un trombo che si è staccato dalla sua sede di origine e ha iniziato a viaggiare nel sangue). È bene ricordare che nell'80% circa dei casi, si tratta di ictus di tipo ischemico, cioè generato un ridotto flusso di sangue e ossigeno al cervello (ischemia cerebrale). Tuttavia, esiste un evento meno grave dell’ictus chiamato attacco ischemico transitorio, causato da un piccolissimo embolo che per un breve periodo di tempo ostruisce un vaso di piccolo calibro, nel quale tempestivamente si riprende il flusso normale.



Quanto è diffuso? L’ictus rappresenta la terza causa di morte nel mondo occidentale dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, ma insieme all’infarto del miocardio è la causa di morte in assoluto più frequente. Quest'ultimo non può essere altamente invalidante (rappresenta, infatti, la prima causa di invalidità): i deficit neurologici permanenti influenzano infatti in modo importante la qualità di vita. Anche da un punto di vista socio-economico l’ictus ha un impatto fortissimo: oltre ai costi di gestione del paziente al momento del primo ricovero, dei costi rilevanti si affrontano in caso di disabilità successiva, che può comportare ricovero in strutture di assistenza sanitaria, perdita del lavoro e gravoso impegno per i familiari del malato. In Italia si verificano circa 185mila nuovi casi all’anno, di cui 35mila sono ictus che si presentano in persone che ne hanno già avuto uno in precedenza.