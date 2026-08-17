Vuoi vivere più a lungo? Sali le scale

Salire le scale fa bene, diminuisce i rischi di morte delle malattie cardiovascolari e le cause dell'infarto, dell'ictus e degli scompensi cardiaci, oltre a fare bene per altre malattie. I ricercatori dell'Università dell'East Anglia e dell'ospedale universitario di Norfolk e Norwich che hanno pubblicato uno studio sulla rivista American Journal of Cardiovascular Drugs. Attualmente una morte su tre è dovuta proprio alle malattie cardiovascolari, per questo lo studio assume la sua importanza anche nel nostro paese dove questo tipo di malattie sono la principale causa dei decessi.