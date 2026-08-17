Vuoi vivere più a lungo? Sali le scale

Salire le scale fa bene, diminuisce i rischi di morte delle malattie cardiovascolari e le cause dell'infarto, dell'ictus e degli scompensi cardiaci, oltre a fare bene per altre malattie. I ricercatori dell'Università dell'East Anglia e dell'ospedale universitario di Norfolk e Norwich che hanno pubblicato uno studio sulla rivista American Journal of Cardiovascular Drugs. Attualmente una morte su tre è dovuta proprio alle malattie cardiovascolari, per questo lo studio assume la sua importanza anche nel nostro paese dove questo tipo di malattie sono la principale causa dei decessi.
Lo studio
Era già scientificamente noto che la vita sedentaria fosse legata a un peggioramento generale delle condizioni di salute, particolarmente a quelle del cuore, ma i ricercatori si sono spinti oltre e hanno compiuto un approfondimento sui benefici derivanti dall'attività fisica e in modo particolare sul salire le scale.
Sono stati analizzati 480mila partecipanti di età tra i 35 e gli 84 anni, sia persone sane che con precedenti problematiche cardiache. Ebbene la scoperta è stata che chi sale le scale ha una probabilità di morire per le malattie di cuore inferiore del 39 per cento per problemi cardiaci e del 24 per cento per altre cause rispetto a chi non utilizza le scale. Non solo: chi sale le scale ha meno probabilità di sviluppare gravi malattie vascolari.