La ricerca, pubblicata su Npj Mental Health Research, è stata condotta da ricercatori dell'Università di Cincinnati e della Northwestern University. Il team ha analizzato 11 anni di dati provenienti dal Media Behaviors and Influence Study, un'indagine realizzata annualmente su abitudini mediatiche, comportamenti e condizioni di salute. Il questionario è stato sottoposto a 183.300 adulti tra i 18 e i 70 anni, in forma anonima, e raccoglie informazioni su un numero molto ampio di aspetti della vita degli intervistati, con 1.318 domande e 31 parametri legati anche allo stato di salute. Tra questi c'è la depressione auto-riferita. I ricercatori hanno quindi utilizzato un modello di apprendimento automatico per individuare quali comportamenti fossero maggiormente associati alla depressione e il risultato, secondo gli autori, si è ripetuto in tutti gli 11 anni presi in considerazione.