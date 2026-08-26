Usa, Meta patteggia 16,7 miliardi con 47 Stati per danni da dipendenza da social

Il colosso dei social Meta, proprietario di Facebook e Instagram, ha raggiunto oggi un accordo storico con 47 Stati Usa, il distretto di Columbia e i territori degli Stati Uniti, impegnandosi a pagare sanzioni per 16,7 miliardi di dollari. Lo Stato della California potrebbe ricevere da 1,5 a 2,1 miliardi di dollari. La celebre società fondata da Mark Zuckerberg ha accettato le sanzioni finanziarie per violazione delle leggi federali sulla privacy dei minori e delle norme statali a tutela dei consumatori. Meta si è inoltre impegnata a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle proprie piattaforme e a vietare funzionalità che alimentano problemi di salute mentale, incidendo così sul proprio modello di business basato sul coinvolgimento degli utenti a fini pubblicitari.