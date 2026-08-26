Processo in corso in California

Meta e procuratori di 29 stati Usa valutano patteggiamento sulle accuse di dipendenza dei social

Secondo l'agenzia Bloomberg, il processo presenta rischi significativi per il colosso di Zuckerberg

26 Ago 2026 - 07:59
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Meta © Dal Web

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Meta e i procuratori generali di 29 stati americani hanno discusso la possibilità di un patteggiamento del caso in cui il colosso di Mark Zuckerberg è accusato di aver progettato deliberatamente Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'accordo potrebbe arrivare a metà del processo che si è aperto in California. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta considerato che gli stati americani puntano a ottenere sanzioni elevate e modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma.

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