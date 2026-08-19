Usa, al via il maxi-processo contro Meta: "ha reso i minori dipendenti"

Meta "ha progettato un prodotto pericoloso per i giovani utenti, sapeva che era pericoloso e poi ha mentito ai bambini, alle famiglie e alla comunità sulla sua pericolosità" ha detto Bonta. "Siamo pronti a ritenere Meta responsabile del suo ruolo nell'alimentare la crisi di salute mentale dei bambini americani e non vediamo l'ora di affrontare il processo" ha poi concluso. Meta, dal canto suo, ha replicato che le "limitate accuse" della coalizione dei procuratori generali "sono infondate e che le loro richieste finanziarie sono sproporzionate", non offrendo "alcuna prova che qualcuno nei loro Stati sia stato tratto in inganno". "Tentano di penalizzare Meta per problematiche comuni a tutto il settore, come la verifica dell'età" hanno dichiarato i legali. Nel frattempo, in un atto giudiziario, i procuratori generali degli Stati hanno detto di voler ottenere "un provvedimento ingiuntivo permanente, su base nazionale - anziché statale - per porre fine alle azioni e pratiche illecite di Meta": se accertata la violazione della legge federale, gli Stati chiederanno alla società di cancellare tutti i dati personali dei minori di 13 anni, nonché gli "algoritmi e modelli" addestrati utilizzando le relative informazioni.