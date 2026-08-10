Secondo la ricostruzione, il Launchpad si sarebbe trovato più vicino alla barca in difficoltà. A rendere la storia ancora più controversa è il racconto di un passeggero, che sui social ha riferito che la Guardia costiera avrebbe cercato di contattare via radio il mega yacht. Secondo questa versione, l'equipaggio del Launchpad avrebbe ricevuto più volte la richiesta di assistenza senza però rispondere positivamente. Il racconto, rilanciato dall'Alaska Beacon, ha rapidamente alimentato le polemiche sui social e tra alcuni residenti dell’Alaska. Non è tuttavia una ricostruzione condivisa dai rappresentanti di Zuckerberg.