Smart glasses Meta vietati nei tribunali di Inghilterra e Galles: obbligo di consegna all'ingresso
I dispositivi devono essere lasciati in custodia durante la permanenza negli edifici giudiziari, anche a New York era stato emesso un analogo divieto
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Gli smart glasses Meta non possono più essere portati liberamente all'interno degli edifici giudiziari gestiti da His Majesty’s Courts & Tribunals Service (HMCTS) in Inghilterra e Galles. Chi si presenta in tribunale indossando questi dispositivi deve consegnarli al personale all'ingresso. Gli occhiali vengono custoditi per tutta la permanenza nell’edificio e restituiti al proprietario soltanto al momento dell'uscita. La misura riguarda quindi non soltanto l'utilizzo degli occhiali durante un'udienza, ma il loro stesso accesso agli edifici amministrati da HMCTS.
Perché Meta Glasses sono considerati diversi dagli smartphone
La distinzione rispetto agli smartphone è significativa. Un telefono può essere portato all'interno del tribunale, anche se il suo utilizzo durante un procedimento è soggetto a precise limitazioni. La guida ufficiale britannica stabilisce che non è consentito fotografare, filmare o effettuare registrazioni audio senza autorizzazione. Le violazioni possono inoltre configurare un oltraggio alla corte.
Gli smart glasses presentano, però, una caratteristica particolare: fotocamere e microfoni sono integrati in un dispositivo indossabile che può essere utilizzato senza estrarre nulla dalla tasca. Per HMCTS il rischio non riguarda quindi soltanto la registrazione, ma anche la difficoltà di controllare concretamente l'impiego del dispositivo.
Un precedente ha acceso i riflettori sulla tecnologia
La decisione arriva dopo che gli smart glasses sono stati coinvolti in un caso giudiziario particolarmente significativo. Nel 2026, durante una causa davanti all'Alta Corte, un giudice contestò a un ricorrente di aver ricevuto assistenza durante il controinterrogatorio attraverso occhiali intelligenti collegati al suo smartphone. Il ricorrente negò l'accusa, ma il giudice ritenne che fosse stata fornita assistenza esterna durante la deposizione. La testimonianza venne giudicata inattendibile e respinta.
Gli smartphone possono entrare, ma non registrare
Per gli altri dispositivi elettronici la situazione rimane diversa. Gli smartphone possono continuare a essere introdotti negli edifici giudiziari, salvo eventuali restrizioni specifiche imposte dal tribunale. Questo non significa però che possano essere utilizzati liberamente. Fotografie, video, registrazioni audio e trasmissioni non autorizzate delle udienze rimangono vietati. Le regole si applicano indipendentemente dal dispositivo utilizzato per effettuare la registrazione.
Non si tratta del primo provvedimento di questo tipo: il mese scorso, i tribunali di New York hanno emesso lo stesso divieto. Nel Regno Unito, gli occhiali Meta hanno già incontrato ostacoli simili: alcune catene di ristoranti e teatri hanno iniziato a vietarne espressamente l'uso, nel primo caso per rispettare la privacy dei clienti, nel secondo per tutelare la proprietà intellettuale delle opere.
La posizione di Meta
Meta non ha commentato direttamente la decisione di HMCTS. L'azienda ha tuttavia più volte sottolineato i sistemi adottati per rendere riconoscibile l'attivazione della fotocamera sui propri occhiali. Quando è in corso una registrazione, una luce visibile segnala l'attività della fotocamera. Il dispositivo dispone inoltre di sistemi progettati per rilevare eventuali tentativi di manomissione dell'indicatore. Queste caratteristiche non hanno però convinto HMCTS a trattare gli smart glasses come normali smartphone.
Una nuova sfida per i tribunali
Il provvedimento britannico evidenzia un problema destinato a diventare più rilevante con la diffusione dei dispositivi indossabili. Occhiali dotati di fotocamere, microfoni e funzioni di intelligenza artificiale possono acquisire informazioni dall'ambiente circostante senza avere l'aspetto di una videocamera tradizionale. In un contesto giudiziario, dove riservatezza, sicurezza e correttezza delle testimonianze sono essenziali, questo crea rischi difficili da gestire affidandosi esclusivamente al divieto di registrazione. HMCTS ha quindi scelto una soluzione preventiva: gli smart glasses Meta devono essere consegnati all'ingresso e rimangono sotto custodia fino all'uscita dal tribunale.