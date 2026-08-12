Il provvedimento britannico evidenzia un problema destinato a diventare più rilevante con la diffusione dei dispositivi indossabili. Occhiali dotati di fotocamere, microfoni e funzioni di intelligenza artificiale possono acquisire informazioni dall'ambiente circostante senza avere l'aspetto di una videocamera tradizionale. In un contesto giudiziario, dove riservatezza, sicurezza e correttezza delle testimonianze sono essenziali, questo crea rischi difficili da gestire affidandosi esclusivamente al divieto di registrazione. HMCTS ha quindi scelto una soluzione preventiva: gli smart glasses Meta devono essere consegnati all'ingresso e rimangono sotto custodia fino all'uscita dal tribunale.