Niente più dispositivi digitali sotto i 3 anni: la proposta di legge al Senato

Addio a smartphone, tablet e altri dispositivi digitali per i bambini sotto i tre anni. È quanto prevede la nuova proposta di legge presentata recentemente al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia ETS. Il testo vuole introdurre linee guida nazionali sull’esposizione agli schermi dei bambini e bambine, una circostanza definita come "prassi estremamente dannosa" e da evitare entro i tre anni di vita. La proposta di legge però ha un altro obiettivo: sostenere e preparare i genitori del futuro a fase cruciale dello sviluppo dei piccoli, il cui cervello, nei primi anni di vita, attraversa uno stadio "di straordinario sviluppo e ha bisogno soprattutto di esperienze reali".