Vacanze, 9 italiani su 10 sempre connessi: perché gli italiani non riescono più a staccare
Tra notifiche, chat e mail di lavoro, il cervello non entra mai davvero in modalità riposo e il cortisolo, l'ormone dello stress, continua a salire
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Il primo tuffo, il rumore delle onde, il lettino finalmente conquistato in prima fila. Poi basta una vibrazione per riportare la mente a centinaia di chilometri di distanza, in ufficio, davanti a una scrivania che in teoria dovrebbe essere rimasta alle spalle. Le vacanze assomigliano sempre meno a una pausa e sempre più a un cambio di scenario. Perché se il corpo è al mare, in montagna o in una capitale europea, la testa continua a essere collegata al lavoro attraverso smartphone, notifiche e chat che non conoscono stagioni. Il risultato è un fenomeno sempre più diffuso: l'incapacità di disconnettersi davvero. E i numeri raccontano una realtà che preoccupa gli esperti. Secondo uno studio realizzato dal Centro Studi Pool Pharma, 9 italiani su 10 ammettono di controllare messaggi o comunicazioni professionali almeno una volta al giorno durante le ferie. Un'abitudine ormai normalizzata che, secondo gli esperti, impedisce all'organismo di recuperare davvero dalle tensioni accumulate durante l'anno.
Sempre reperibili, sempre sotto pressione
Lo smartphone è diventato il simbolo di una nuova forma di presenza permanente. Una connessione continua che annulla i confini tra lavoro e tempo libero e mantiene il cervello in uno stato di vigilanza costante. Ogni notifica, ogni email ricevuta, ogni messaggio da leggere rappresenta un piccolo stimolo che richiama l'attenzione e impedisce al sistema nervoso di rallentare. Anche pochi minuti trascorsi a controllare il telefono possono essere sufficienti a riattivare meccanismi cognitivi legati alla produttività e alle responsabilità professionali. Così il periodo che dovrebbe essere dedicato al recupero psicofisico rischia di trasformarsi in una pausa solo apparente.
L'effetto del cortisolo sul benessere
Al centro della questione c'è il cortisolo, noto come "ormone dello stress". In condizioni normali aiuta l'organismo a rispondere alle sfide quotidiane, ma quando resta elevato per lunghi periodi può contribuire a una serie di disturbi che vanno dall'insonnia all'ansia, passando per irritabilità, stanchezza persistente e difficoltà di concentrazione. Gli esperti sottolineano come l'iperstimolazione digitale e il multitasking continuo possano mantenere attivi i sistemi biologici associati alla risposta di allarme, impedendo al corpo di entrare in una fase di reale recupero. In altre parole, il cervello continua a comportarsi come se fosse in ufficio anche quando ci troviamo sdraiati su un lettino in riva al mare.
Quando lo stress si vede anche sul corpo
Le conseguenze non riguardano soltanto la sfera mentale. Livelli elevati di stress protratti nel tempo possono influenzare diversi processi fisiologici, compresi quelli che regolano la circolazione e l'equilibrio dei liquidi corporei. Con l'arrivo del caldo estivo, una delle manifestazioni più comuni è la ritenzione idrica, che può accentuare la sensazione di gonfiore e pesantezza agli arti inferiori. Un fenomeno che tende a essere aggravato dalla sedentarietà, da un'alimentazione disordinata e dal consumo eccessivo di sale o alcol. Per gli specialisti il benessere non può essere ridotto alla sola eliminazione dei liquidi in eccesso, ma richiede un approccio più ampio che comprenda la salute del microcircolo, il drenaggio linfatico e il mantenimento di un corretto equilibrio elettrolitico.
Le donne pagano un prezzo più alto
Lo stress non fa distinzioni di genere, ma i suoi effetti sembrano colpire con maggiore frequenza le donne. A pesare è spesso il cosiddetto "carico mentale": una somma di responsabilità professionali, familiari e organizzative che continua anche dopo l'orario di lavoro. La gestione della casa, dei figli e degli impegni quotidiani contribuisce a mantenere elevata la pressione cognitiva e rende più difficile raggiungere una reale condizione di riposo. Questo non significa che gli uomini siano immuni. Al contrario, fattori come sedentarietà, sovrappeso e cattive abitudini alimentari possono amplificare gli effetti dello stress anche nella popolazione maschile.
Il vero lusso dell'estate? Imparare a disconnettersi
Quest'anno oltre 35 milioni di italiani trascorreranno almeno qualche giorno lontano da casa tra mare, montagna e città d'arte. Eppure il vero viaggio potrebbe non essere la destinazione scelta, ma la capacità di mettere in pausa la connessione permanente. Spegnere le notifiche, stabilire momenti precisi in cui controllare il telefono, evitare di consultare le email professionali e dedicare tempo ad attività all'aria aperta non sono semplici buone abitudini. Sono strategie che aiutano il cervello a uscire dalla modalità emergenza e a recuperare energie.