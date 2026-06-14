Il primo tuffo, il rumore delle onde, il lettino finalmente conquistato in prima fila. Poi basta una vibrazione per riportare la mente a centinaia di chilometri di distanza, in ufficio, davanti a una scrivania che in teoria dovrebbe essere rimasta alle spalle. Le vacanze assomigliano sempre meno a una pausa e sempre più a un cambio di scenario. Perché se il corpo è al mare, in montagna o in una capitale europea, la testa continua a essere collegata al lavoro attraverso smartphone, notifiche e chat che non conoscono stagioni. Il risultato è un fenomeno sempre più diffuso: l'incapacità di disconnettersi davvero. E i numeri raccontano una realtà che preoccupa gli esperti. Secondo uno studio realizzato dal Centro Studi Pool Pharma, 9 italiani su 10 ammettono di controllare messaggi o comunicazioni professionali almeno una volta al giorno durante le ferie. Un'abitudine ormai normalizzata che, secondo gli esperti, impedisce all'organismo di recuperare davvero dalle tensioni accumulate durante l'anno.