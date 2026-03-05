Smartphone e ragazzi, gli effetti sul sonno sono minori del previsto

"Le tendenze di lungo periodo indicano che, rispetto alle generazioni precedenti, i giovani stanno sperimentando una durata del sonno più breve e una qualità del sonno più scadente, insieme a una maggiore sonnolenza diurna", spiegano i ricercatori. "Queste tendenze negative hanno coinciso con la diffusa integrazione degli schermi digitali nella vita quotidiana". Tuttavia non è chiaro se e quanto i due fenomeni siano connessi.