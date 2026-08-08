Stressati da piccoli, depressi da adulti? In uno studio le nuove scoperte

"Attualmente non esistono trattamenti per gli effetti dello stress precoce sul cervello - afferma Catherine Jensen Peña, che ha coordinato lo studio - in parte perché non avevamo un quadro chiaro dei meccanismi molecolari su cui intervenire. Questo studio è entusiasmante - aggiunge la ricercatrice - perché svela un meccanismo preciso e contribuisce, inoltre, a spiegare perché l'impatto dello stress sia allo stesso tempo ampio e latente".