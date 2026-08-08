Stressati da piccoli, depressi da adulti? In uno studio le nuove scoperte
Secondo i ricercatori dell'Università di Princeton, le esperienze traumatiche vissute da bambini lasciano "cicatrici" nel cervello. La scoperta potrebbe aprire la strada a possibili trattamenti
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Una scoperta che apre la strada, in futuro, a possibili nuove cure. È quella che hanno fatto i ricercatori dell'Università di Princeton, apparsa sulla rivista Neuron, che svela la connessione tra esperienze stressanti vissute durante l'infanzia e la presenza di "cicatrici" nel cervello. Il meccanismo è stato osservato sui topi: in sostanza i ricercatori hanno osservato che le cellule che si trovano in alcune aree del cervello conservano una memoria molecolare dei traumi subiti attaccando etichette sul Dna, e ciò rende più vulnerabili ad ansia, depressione e altri disturbi dell'umore anche da adulti.
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Lo stress vissuto nell'infanzia lascia cicatrici nel cervello
"Attualmente non esistono trattamenti per gli effetti dello stress precoce sul cervello - afferma Catherine Jensen Peña, che ha coordinato lo studio - in parte perché non avevamo un quadro chiaro dei meccanismi molecolari su cui intervenire. Questo studio è entusiasmante - aggiunge la ricercatrice - perché svela un meccanismo preciso e contribuisce, inoltre, a spiegare perché l'impatto dello stress sia allo stesso tempo ampio e latente".
Lo studio
Gli autori dello studio si sono concentrati in particolare su una regione chiamata area tegmentale ventrale, popolata da cellule nervose che producono dopamina in risposta allo stress. Hanno così scoperto che, nei giovani topi esposti a esperienze stressanti, queste cellule mostrano un'etichetta molecolare in una regione del Dna che la fa rimanere srotolata: ciò vuol dire che i geni lì presenti vengono attivati più facilmente quando si ripresentano avversità. Impedendo all'etichetta di attaccarsi al Dna i ricercatori hanno protetto i topi dall'insorgenza dell'ansia anche se erano cresciuti in un ambiente stressante.
Gli altri studi
Ricerche precedenti avevano già permesso di capire che lo stress subito nell'infanzia modifica l'attività dei geni nelle cellule del cervello, ma finora non era chiaro il meccanismo alla base di questo fenomeno.