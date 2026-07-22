Perché oggi siamo sempre più stressati? Il nostro cervello vive ancora nella preistoria

"Una volta non c'era tutta questa gente stressata." È una frase che si sente spesso durante una conversazione tra amici o in famiglia. Basta guardarsi intorno per avere l'impressione che ansia, stress e stanchezza mentale siano diventati quasi una costante della vita moderna. Ma è davvero così? Oppure oggi siamo semplicemente più consapevoli della salute mentale e più propensi a parlarne? La risposta è meno scontata di quanto sembri. Da un lato, oggi vengono diagnosticati più disturbi d'ansia rispetto al passato e la sensibilità verso questi temi è aumentata. Dall'altro, però, anche il contesto in cui viviamo è profondamente cambiato. Il nostro cervello, infatti, non si è evoluto con la stessa velocità della società. Dal punto di vista biologico, siamo ancora programmati come i nostri antenati cacciatori-raccoglitori. Il problema è che il mondo intorno a noi non assomiglia più a quello per cui il nostro organismo è stato progettato.