Andare a letto tardi fa male al cuore: i "gufi" più a rischio malattie cardiovascolari

"Siamo di fronte a 'cronotipi' diversi, ossia a individui che hanno una tendenza organica innata a diversi ritmi di vita e sonno, diurni e notturni", ha spiegato Sina Kianersi, autrice principale dell' indagine e ricercatrice alla Harvard Medical School di Boston. "Ma diversi cronotipi influenzano i cosiddetti otto fattori della salute cardiaca: dieta sana, attività fisica, sonno adeguato e regolare, peso, colesterolo, zuccheri e pressione sanguigna a buoni livelli", ha ricordato Kianersi.