Malattie del cuore, la luce artificiale di notte ne aumenta il rischio

Lo studio ha esaminato l'associazione tra l'esposizione alla luce diurna e notturna e il rischio prospettico di cinque malattie cardiovascolari comuni, in una popolazione di circa 89.000 individui, per lo più di mezza età. Monitorando l'esposizione di ciascun individuo per una settimana dal 2013 al 2016 - e il successivo rischio di malattia per circa otto anni - il nuovo studio ha rilevato che coloro che presentavano una maggiore esposizione alla luce artificiale di notte avevano un maggiore rischio di coronaropatia (+32%), ictus (+28%), fibrillazione atriale (+32%), infarto del miocardio (+47%) e insufficienza cardiaca (+56%) rispetto ai soggetti con notti meno esposte alla luce. Al contrario, una maggiore rispetto a una minore esposizione alla luce diurna era associata a una riduzione del rischio prospettico di malattie cardiovascolari. Gli autori concludono che l'esposizione alla luce notturna è un fattore di rischio significativo per lo sviluppo di malattie cardiovascolari tra gli adulti di età superiore ai quarant'anni. Questi risultati suggeriscono che, oltre alle attuali misure di prevenzione per la salute del cuore, evitare la luce di notte può essere una strategia utile per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.