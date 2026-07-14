Omeopatia, "Ai cittadini serve un'informazione più chiara"

Una riforma sull'omeopatia in Italia per avvicinarsi a quelle in vigore nel resto dell'Unione europea e maggiore informazione ai cittadini, oltre ulteriori strumenti informativi a medici e farmacisti. Su questi temi si è concentrata la conferenza stampa "La medicina omeopatica in Europa e in Italia. Quadro normativo, orientamenti e prospettive di riforma", ospitata il 14 luglio alla Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica, su iniziativa del senatore Giovanni Satta, secondo il quale è necessario un confronto aperto tra politica, comunità scientifica e operatori del settore. "Quando milioni di cittadini ricorrono a questi medicinali è dovere delle istituzioni promuovere un confronto serio, basato sulla ricerca, sulla trasparenza e sulla tutela del paziente, ha affermato.