Dieta e benessere: in autunno fatti tentare dai cibi di stagione

In autunno si può fare un pieno di sapore e di energia con le tante leccornie che la natura ci offre: i cibi autunnali , infatti, oltre che super gustosi, sono ricchi di proprietà benefiche e ottimi per alzare le barriere contro i malanni di stagione.

Vacanze che ormai sembrano lontane anni luce e mille impegni che ci hanno fatto precipitare nella solita routine e la necessità di sentirci in forze per affrontare il periodo forse più impegnativo dell'anno senza tuttavia mettere a (troppo) rischio la linea. Ecco allora i magnifici dieci di cui non dobbiamo fare a meno perché in grado di solleticare il palato e regalarci benessere.

1 - AGLIO: l'aglio, da sempre considerato indispensabile in cucina per il suo inconfondibile sapore, è davvero prezioso. Rafforza il sistema immunitario, agisce come potente battericida, ma è anche un potente vermicida, regola la pressione arteriosa, riduce il rischio di sclerosi delle arterie, previene l'aggregazione piastrinica e quindi la formazione di trombi, regolarizza il tasso di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Inoltre, l'aglio è un prezioso alleato di bellezza capace di donare alla pelle un aspetto sano e di favorire la crescita dei capelli. e le difese immunitarie. Se lo cuoci, l'alito sarà salvo.

2 - BROCCOLI: tra gli ortaggi meritano certamente un posto d'onore. I broccoli, infatti, sono particolarmente ricchi di vitamina C, sono anche una fonte eccellente di vitamine K, C, e A, di acido folico e fibre, oltre ad avere un alto contenuto di fosforo, potassio, magnesio e le vitamine B6 e vitamina E. Alcuni studi hanno evidenziato come i broccoli siano particolarmente efficaci nella prevenzione del cancro al seno, grazie al sulforafano, che ha un'azione diretta sullo sviluppo delle cellule tumorali provocando l'inibizione della divisione cellulare e favorendone l'apoptosi, ovvero la loro morte in grado. Infine, i broccoli sono amici della vista perché contengono anche luteina, un carotenoide benefico per gli nostri occhi.

3 - CACHI: belli da vedere e golosi da mangiare. I cachi, definiti anche "mela d'Oriente", hanno proprietà lassative, diuretiche, energizzanti e inoltre sono ricchi di vitamine, betacarotene e sali minerali come il potassio, il fosforo e il magnesio. Perfetti per proteggere e depurare il fegato, i cachi sono considerati un frutto ideale per i bambini, gli sportivi e per è particolarmente stanco poiché hanno ottime capacità energizzanti, grazie agli zuccheri che contengono.

4 - CAVOLFIORE: oltre che essere un vero passepartout in cucina, è un formidabile alleato di benessere. Rinforza la produzione di emoglobina con effetti positivi per l'anemia, possiede un'azione rimineralizzante e depurativa, ha un basso contenuto calorico ed è dunque ideale per chi osserva un regime alimentare ipocalorico. Secondo le ricerche, il cavolfiore è un ottimo antinfiammatorio, prezioso per rafforzare le difese immunitarie, oltre ad annoverare proprietà antiossidanti e antibatteriche. Il cavolfiore è indicato in caso di diabete in quanto contribuisce al controllo della glicemia.

5 - CIPOLLA: immancabile nella preparazione di moltissimi piatti, cruda o cotta, a questo ortaggio sono attribuite numerose altre virtù. È infatti considerata una pianta antipertensiva grazie alla presenza di flavonoidi, vermifuga, espettorante, antibiotica (specie a livello intestinale) e antitrombotica; è indicata anche per prevenire l'aterosclerosi e i danni dell'ipercolesterolemia. La cipolla, le cui proprietà benefiche e terapeutiche sono note sin dai tempi degli antichi Egizi, ma delle cui qualità si trovano riferimenti in tutte le pubblicazioni mediche di ogni epoca, si può aggiungere alle insalate, nei tramezzini, abbinata a salmone o uova, è indispensabile nelle zuppe e nelle minestre, o utilizzata per un gustoso soffritto.

6 - ERBE AROMATICHE: con la loro freschezza sono amiche della linea, capaci come sono di regalare un sapore particolare a ogni piatto, rendendolo gustoso senza eccedere nei condimenti. Rosmarino, timo, peperoncino, alloro e chi più ne ha, più ne metta: tanti vasetti in bella mostra sulla mensola saranno pronti a stuzzicarci per cucinare piatti appetitosi che si tratti di carne, pesce o verdure. Il rosmarino, per esempio, ha proprietà antisettiche, calma gli stati influenzali e febbrili e aiuta l'apparato respiratorio in caso di asma e tosse, e facilita la produzione della bile favorendo la digestione. Il timo è ricco di oli essenziali che lo rendono un potente antisettico: gode di proprietà antibatteriche, antispasmodiche e antifungine.

7 - FUNGHI: l'autunno è la stagione principe per celebrare i funghi. Ottimi per la diuresi, deliziosi e dal gusto intenso, i funghi sono ideali anche per rimanere a dieta, visto che hanno un contenuto di grassi e zuccheri veramente molto ridotto, mentre vantano un ricco contenuto di acqua. Sono un'ottima fonte di minerali, in particolare fosforo, potassio, selenio e magnesio, e contengono anche lisina e triptofano, vitamine del gruppo B e alcune sostanze antiossidanti.

8 - LENTICCHIE: fondamentali nella dieta mediterranea, le lenticchie sono un legume molto antico, da sempre considerato la carne dei poveri per l’alto contenuto di proteine e ferro rispetto ad altri alimenti di origine vegetale. Grazie all’importante apporto di fibre, sono un valido alleato per restare in forma in quanto aumentano il senso di sazietà e facilitano il transito intestinale. Contengono anche molti minerali e per questo le lenticchie sono ideali in caso di affaticamento, denutrizione e anemia. Le lenticchie hanno un importante contenuto di isoflavoni, potenti antiossidanti utili contro i radicali liberi; contengono inoltre tiamina (vitamina B1), che favorisce la memoria e la concentrazione, e la vitamina B3, che aiuta l’organismo a gestire in modo ottimale l’energia e a ridurre i trigliceridi nel sangue.

9 - SPEZIE: utili per combattere il raffreddore, hanno un sapore intenso che vivacizza anche le preparazioni più semplici. Il peperoncino, per esempio, migliora la circolazione, è un ottimo cardioprotettivo, ha proprietà di vasodilatatore e combatte il colesterolo; favorisce l'elasticità dei capillari migliorando l'ossigenazione dei tessuti. Lo zafferano, ottimo nei risotti ma anche nei piatti a base di verdure, nella medicina indiana viene usato per il trattamento di bronchiti, mal di gola, mal di testa, febbre e vomito. In omeopatia, lo zafferano è adoperato per il trattamento di epistassi, dismenorrea, mestruazioni emorragiche e isteria. Il cardamomo nella medicina ayurvedica è trova impiego nella cura di tosse e raffreddore, per problemi al sistema urinario e per le emorroidi, mentre nella medicina tradizionale cinese è impiegato contro mal di stomaco e dissenteria.

10 - ZUCCA: la vera regina dell'autunno è lei, questo ortaggio tanto bello quanto ricco di proprietà salutari. Oltre che essere deliziosa e versatile, perfetta com'è per essere gustata in infinite preparazioni (zuppe e minestre, risotti, contorni, torte e dolci e perfino nel pane), è anche una preziosa amica della silhouette. Ricca di acqua e di fibre, la zucca vanta proprietà diuretiche e lassative che la rendono perfetta nel regolare le funzioni intestinali, ridurre il gonfiore addominale e la ritenzione idrica. Inoltre, grazie al basso contenuto glicemico e lipidico, questo ortaggio è ideale per contrastare diabete e ipertensione. La zucca è anche ottima per dimenticare lo stress eccessivo: grazie al magnesio, regala rilassamento ai muscoli e riduce le tensioni nervose, donando benefici effetti al fisico e anche all'umore. Mai rimanere senza!