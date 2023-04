Dieta: perdi quasi un chilo alla settimana con cinque tips bruciagrassi

Bruciare 500 calorie extra ogni giorno non è impossibile: ecco come fare per ritrovare una linea da urlo in vista delle vacanze di Pasqua

D'altra parte, l'occasione di potersi finalmente alleggerire e farsi accarezzare dal primo sole è troppo ghiotta, con le vacanze di Pasqua alle porte. Guardarsi con obiettività allo specchio e infilare i jeans lasciati riposare nell'armadio, sono le mosse utili per valutare la forma fisica: niente paura se qualche etto in più ha deciso di farci compagnia mettendo a rischio la silhouette . Raggiungere obiettivi ambiziosi seppur possibili, anche se distanti da quelli delle influencer da milioni di followers, si può grazie a qualche trucchetto bruciagrassi .

Per dimagrire, prima di tutto occorre che essere consapevoli che per una perfetta remise en forme occorre agire su due fronti: da una parte, è necessario ridurre l'assunzione di calorie, e d'altro canto bisogna aumentare l’attività fisica. Infatti, l'unica via per diminuire il peso e liberarsi dei chili di troppo è che il saldo tra le calorie assunte e quelle consumate sia negativo. Se si riesce a bruciare 500 calorie extra ogni giorno questo può indurre una perdita di peso attorno al mezzo chilo, ma si può arrivare fino 900 grammi alla settimana: un risultato niente affatto trascurabile!

1 - TIENI DURO E SII COSTANTE: tanta disciplina è indispensabile per raggiungere quello che ci siamo prefissati. Per arrivare all'obiettivo tenacia e forza di volontà non possono mancare: per ottenere risultati apprezzabili la parola d'ordine è perseveranza: attenzione sempre all'alimentazione cercando di evitare gli sgarri ed evitare di impigrirsi facendo sempre attività fisica. Unica accortezza: mai arrendersi se i risultati non arrivano subito, ma essere fiduciosi e costanti è la prima regola, il resto è solo questione di tempo.

2 - SCEGLI UN PASSATEMPO DIVERTENTE: parliamoci chiaro: il nemico più insidioso dell'attività fisica è la noia. Spesso fare esercizi in palestra diventa ripetitivo e poco stimolante, tanto che alla fine cedere alla pigrizia non è poi così inusuale e addio all’agognata silhouette. Se bruciare 500 calorie al giorno è la nostra meta, puntare su un tipo di attività che divertente e giocosa, capace di far venir voglia di muoversi anche quando l'unica cosa che davvero si vorrebbe fare è sprofondare nel divano davanti alla TV, è fondamentale. Il consiglio furbo? Mettiamoci d'accordo con un'amica: praticare uno sport in compagnia è un ottimo stratagemma per scongiurare ogni tentazione di rimandare o, peggio, rinunciare all'allenamento quotidiano.

3 - CORRI O CAMMINA, L'IMPORTANTE È MUOVERSI: quando si decide di rimettersi in forma, la scelta del tipo di attività non è di secondaria importanza. Con la corsa, ipotizzando di avere una velocità pari a circa 10 km l’ora, si possono consumare ben 500 calorie in meno di un quarto d'ora. Se però non si è allenati a sufficienza e non vogliamo rischiare un infarto, o abbiamo qualche problema alla schiena, o ancora le articolazioni sono sofferenti, meglio puntare su una più semplice passeggiata. Il footing non è intenso come la corsa, è ovvio: per conseguire dei buoni risultati, sì dunque a una camminata di almeno un'ora al giorno a passo spedito.

4 - MAI FERMI, NEMMENO A CASA: anche senza uscire, possiamo perdere peso in maniera quasi inconsapevole. Le attività domestiche, infatti, come la pulizia di casa o le preparazioni in cucina sono costituiscono un impegno quotidiano a cui non è possibile sottrarsi, ma che può tornare utile nella dieta. Quando si dice coniugare l'utile al dilettevole: anche in casa, infatti, si possono bruciare calorie, all'incirca 500 in due ore di lavoro. La lista delle tante cose da fare per raggiungere l'obiettivo non è certo un mistero: tra passare l’aspirapolvere, lavare i pavimenti, spolverare, pulire il bagno e trasportare pesanti mucchi di biancheria sporca, sono davvero tante le attività che si svolgono e che richiedono una bella dose di energia. Un contapassi può aiutare a capire quanta strada si fa anche tra le mura domestiche e può rivelarsi utile per valutare quanto abbiamo presumibilmente consumato. L'importante, nella dieta così come nelle faccende, è il premio: dopo tanta fatica, un piccolo dolce (ma piccolo, però!), o un pezzo di cioccolato (rigorosamente fondente), saranno perfetti per gratificarsi senza esagerare con le calorie.

5 - UNA PEDALATA ECO-FRIENDLY E BRUCIAGRASSI: spostarsi usando la bicicletta piuttosto che l'auto è una buona abitudine e una scelta green da non sottovalutare. Oltre che un ottimo esercizio fisico, usare la due ruote è un modo per ridurre le emissioni inquinanti nelle città e tenere sotto controllo il budget, tenuto conto del prezzo esorbitante dei carburanti. La bicicletta è, inutile dirlo, anche un'ottima alleata per la linea: una di pedalata ogni giorno consente di consumare quasi 500 calorie senza avere ripercussioni sulla schiena, mette in moto la circolazione sanguigna, rassoda i glutei e, se si vive nelle metropoli, offre anche il grande vantaggio di poter parcheggiare ovunque. Meglio di così!