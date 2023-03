Primavera in arrivo: lascia alle spalle ansia e stress, è ora di ricaricare le pile

Un po' ce ne siamo accorti anche inconsapevolmente: quando sentiamo di essere arrivati a una situazione limite, rifugiarsi nella solitudine è un ottimo stratagemma per allentare la tensione e tirare un bel respiro ossigenando le idee e i polmoni. Tuttavia, anche studi scientifici hanno dimostrato che il tempo trascorso da soli costituisce una formidabile cura per ritrovare energia e pensiero positivo.

LASCIARSI ALLE SPALLE LA TENSIONE: lo scorso settembre siamo entrati nel vortice dei preparativi scolastici e della ripresa di ogni attività lavorativa e non solo. Ricordare tutto e organizzare la vita di casa, della famiglia e del lavoro è un impegno davvero gravoso che alimenta ansia e stress. D'altra parte, passate anche le festività natalizie, che pure rappresentano una piccola pausa dalla routine, si ritorna a testa bassa sulle mille cose da fare e così, quando siamo prossime all'arrivo della primavera e delle temperature miti che invogliano a uscire, ci sentiamo prive di energia ed entusiasmo. Che fare, dunque?

FERMARSI QUALCHE ISTANTE: prima che l'ansia peggiori diventando isteria o - peggio - panico per le tante, troppe cose da fare, meglio fermarsi un attimo e raccogliere con calma le idee. Se non vogliamo rischiare errori grossolani dimenticando proprio le cose più importanti e alle quali teniamo di più, nonostante la nutrita, dettagliata e super precisa lista di cose da fare che ci siamo preparati, vale la pena di fare una pausa e stare soli soletti, fosse anche solo per qualche minuto.



LA SOLITUDINE AIUTA: un'indagine svolta negli States ha evidenziato come la solitudine sia in grado di favorire la disattivazione delle esperienze degli individui agendo su due fronti distinti: da un lato allentando l'eccitazione relativa agli avvenimenti positivi e a cui si volgono pensieri di affetto e simpatia, e dall'altro stemperando la tensione che nasce da situazioni difficili e stressanti. Gli esperti hanno anche quantificato il tempo da trascorrere completamente da soli ogni giorno, come rimedio antistress: quindici minuti parrebbero essere più che sufficienti per ritrovare se stessi e favorire pensieri positivi.



RICAVARE TEMPO PER SE': la prima condizione da soddisfare per allontanare ansia e stress è dunque quella di isolarci per un pochino. Tuttavia, se è vero che la solitudine deve essere vissuta come un'opportunità e non come un castigo, per poterne godere appieno i benefici effetti è indispensabile che la scelta di starsene un po' per i fatti nostri sia autonoma, consapevole e assolutamente non imposta. I modi per allontanarsi dal mondo possono essere i più diversi: una seduta alla spa e un trattamento benessere, un massaggio relax in pausa pranzo, la più classica seduta dal parrucchiere o anche un gratificante giro di shopping col solo scopo di svuotare la testa e non necessariamente il portafogli. Sempre molto utili ed efficaci anche le attività all'aperto: con le giornate che diventano più lunghe e più tiepide, sì alle salutari passeggiate o a qualche pedalata. Respirare a pieni polmoni, magari regalando alla vista qualche bel paesaggio se possibile, sarà uno straordinario medicamento per fare scorta di energia positiva.