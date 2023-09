Dieta e picnic di fine estate: cinque tips per mantenersi in forma

Le giornate sono ancora belle e una gita fuori porta è d'obbligo per godersi ancora un po' di attività e di relax all'aria aperta. Un simpatico picnic con la famiglia o gli amici è l'ideale, ma attenzione perché, se alla buona compagnia si accompagnano cibo e bevande portate da tutti, con golosità e leccornie a cui è difficile resistere, i benefici delle vacanze rischiano di essere persi fin troppo velocemente. Ecco allora qualche suggerimento utile per non mettere a repentaglio la forma faticosamente ritrovata.

1 - UN RITO SEMPLICE E SPENSIERATO: i cugini d'Oltralpe su certe cose la sanno lunga. E non è casuale che la nobiltà nel diciottesimo secolo facesse imbandire tavolate all'aria aperta dopo le partite di caccia ove venivano servite le prede appena cacciate. La parola "picnic", infatti, ha origine francese e deriva da "piquenique", un'abbreviazione che mette insieme le parole "piquer" (che significa prendere, spizzicare) a "nique" (qualcosa di poco valore). Grazie all'atmosfera festosa e spensierata che caratterizzava questi pranzi, il picnic assunse la connotazione di un pasto informale da consumare allegramente e in totale relax ovviamente all'aria aperta: i prati, le rive di fiume o la spiaggia diventarono le mete predilette. Il piacere del contatto con la natura diventò, insieme alla semplicità dei cibi, è la caratteristica più importante di questa pausa. La voglia di assaggiare un po' di tutto condividendo il cibo preparato con pochi e semplici ingredienti è rimasta immutata insieme alla tentazione irresistibile di spizzicare senza venir meno al piacere della convivialità. Anche se le porzioni possono essere piccole, a furia di stuzzichini e di brindisi si può finire con l'eccedere, motivo in più per correre ai ripari e usare qualche strategia salva linea.

2 - BEVI ACQUA IN ABBONDANZA: quando fa caldo l'acqua è fondamentale per idratare adeguatamente il nostro organismo, che tende naturalmente a perdere liquidi attraverso la sudorazione. Ma bere molto è uno stratagemma assai furbo per non mettere a repentaglio la silhouette: secondo alcuni studi, due bicchieri d'acqua prima di mangiare aiutano nel non eccedere perché favoriscono il senso di sazietà. D'altra parte, l'acqua è sempre una eccezionale alleata della dieta, perché agevola la diuresi e l'eliminazione delle tossine. Per non dimenticare di bere e rendere la bevanda più invitante, ci si può idratare con l'acqua aromatizzata aggiungendo per esempio limone, zenzero, qualche foglia di menta o altri frutti di stagione a piacere.

3 - PUNTA SULLA VERDURA CRUDA: mai trascurare l'importanza di iniziare un pasto con le verdure perché, oltre che essere gradevoli e rinfrescanti, limitano l'assorbimento dei grassi. I vegetali sono ricchi di fibre e regalano anche una piacevole sensazione di appagamento. Ottimo quindi iniziare con un gustoso pinzimonio da mangiare senza limitazioni: sì a sedano, carote, cetrioli, peperoni e ravanelli. Questi ultimi, per esempio, contengono solo 11 calorie per 100 grammi, sono ricchi di fosforo, zinco e di vitamine B e C, che favoriscono la bellezza della pelle. Anche la notevole quantità di acqua e di flavonoidi aiuta a mantenere alta l'idratazione e a rallentare il processo di invecchiamento dell'epidermide.

4 - SPIZZICARE VA BENE, MA CON FURBIZIA: salatini, noccioline, patatine e olive sono gli ingredienti essenziali per un picnic degno di questo nome. Appetitosi e stuzzicanti, sono purtroppo una tentazione difficile da tenere sotto controllo, ma che sarebbe opportuno mangiare con moderazione. Le patatine fritte sono irresistibili, ma 100 grammi contengono oltre 300 calorie: non poche, ma decisamente meno di quelle di una manciata di noccioline, che con quasi 655 calorie per 100 grammi sono un pericoloso attentato per la linea. Molto meglio puntare sui pomodorini che, oltre a essere buoni e freschi, sono ricchi di minerali, vitamine A e C e antiossidanti, nonché ottimi alleati della linea: meno di 20 calorie per 100 grammi.

5 - FAI ATTENZIONE AI CONDIMENTI: rendono tutto molto gustoso e possono fare la differenza nella preparazione dei piatti, tuttavia i condimenti possono diventare acerrimi nemici della dieta. Un olio di oliva extravergine di buona qualità, profumato e intenso, sa regalare sapore anche a una semplicissima insalata, ma attenzione agli eccessi: 100 grammi di olio infatti apportano quasi 900 calorie. Il trucco sta nel regolare la porzione: basta misurare il condimento versando l'olio in un cucchiaio. No deciso alla maionese, tanto buona quanto insidiosa, tenuto conto che con le sue quasi 700 calorie per 100 grammi non è certamente un’alleata quando si tratta di mantenersi in forma. Un po' di prudenza anche con il consumo di salsa ketchup, 112 calorie per 100 grammi, e di salsa barbecue, 172 calorie sempre per 100 grammi di prodotto: saporite, ma da consumare in piccole quantità.