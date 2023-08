Aloe vera, l'alleata di bellezza perfetta per il post-vacanze

Ottima per il detox, questa pianta è ideale per lenire le piccole scottature, ed è un vero concentrato di virtù benefiche

Tante e preziose, tra le sue virtù vi sono quelle depurativa, digestiva, analgesica, antinfiammatoria e perfino di stimolazione delle difese immunitarie . Questa pianta quasi "miracolosa" forse è tra le più conosciute: una fama dovuta, oltre che alla bellezza della sua forma e per questo usata come ornamentale, proprio alle sue innumerevoli proprietà benefiche .

BELLA, VERSATILE, PRODIGIOSA: l'aloe è una pianta che viene impiegata in campo erboristico e fitoterapico, oltre che in ambito alimentare e cosmetico. Nel corso degli anni, all'aloe sono state attribuite moltissime proprietà che ne hanno determinato gli usi più svariati. La parte della pianta che viene utilizzata è quella delle foglie da cui si ottengono due sostanza distinte: il succo di aloe e il gel. Le foglie, rivestite da una pellicola che consente alla pianta di filtrare l'aria e l'acqua, vengono raccolte alla fine dell’estate, tra agosto e settembre. Una volta recise alla base o tagliate in grandi pezzi, se ne raccoglie il succo che ne fuoriesce per poi essere concentrato con l'ebollizione.

PER UNA DEPURAZIONE NATURALE E PER L'INTESTINO PIGRO: il gel d'aloe vera è ottimo come lassativo. Infatti, le molecole, dette antrachinoni, agiscono direttamente sulla mucosa intestinale, aumentando la motilità dell'ultimo tratto dell'intestino e migliorando il tempo di transito nel colon. La parte della pianta contenente la maggior concentrazione di antrachinoni è il succo, cui sono attribuite attività depurative: bere succo di aloe vera ogni mattina aiuta quindi a liberare dalle tossine soprattutto il fegato e i reni. Inoltre, stimola la digestione favorendo una corretta funzionalità dello stomaco e dell’intestino migliorando l’assorbimento di nutrienti. Una ulteriore virtù apprezzata da chi è a dieta o desidera rimettersi in linea dopo le vacanze.

PER LA SALUTE DELL'EPIDERMIDE: l'aloe vera è impiegata come potente rimedio contro ustioni e bruciature. Se, dopo la prolungata esposizione al sole durante le vacanze, la pelle si presenta ancora arrossata e disidratata, il gel d’aloe quanto di meglio possiamo utilizzare. Qualora si incappi in una bruciatura, magari mentre si è ai fornelli, se in casa abbiamo una pianta d'aloe vera, basterà tagliarne una striscia sottile della punta di una foglia e poi picchiettarla sull'area da trattare per trovare un immediato sollievo. Le proprietà cicatrizzanti si debbono alla presenza dei polisaccaridi derivati dal mannosio, che stimolano l’attività dei macrofagi, potenziano la sintesi del collagene, e aumentano la rigenerazione cellulare. Inoltre, è in grado di riparare rapidamente tessuti e membrane: per questo viene utilizzata non solo sulle ustioni, ma anche su ferite, eczemi e vesciche per accelerare la guarigione.

PER LA BEAUTY ROUTINE NATURALE: al rientro dalle vacanze, prendersi cura del proprio aspetto è un obbligo. Complice la spensieratezza, quando si è lontani dagli impegni quotidiani anche la skincare può diventare un impegno da cui prendere temporaneamente le distanze. Per un trattamento beauty post-vacanze altamente idratante, in grado di rinfrescare e aiutare anche la delicatissima zona del contorno occhi, basta mettere una piccola quantità di gel sulla mano e aggiungere due gocce di olio naturale a scelta, massaggiando con dolcezza la pelle pulita. Grazie all'effetto tensore, si avrà un'immediata sensazione di pelle liscia e tonica. Un trattamento di bellezza perfetto anche per reidratare il corpo dopo la doccia e per mantenere il più possibile l'abbronzatura faticosamente conquistata.

CONTRO LE FASTIDIOSE PUNTURE DI INSETTI: oltre che per lenire pelli irritate e per idratare, il gel di aloe vera è ideale per dare sollievo all’epidermide se le zanzare o altri fastidiosi insetti ci hanno punto. In commercio si trovano molti prodotti a base di aloe, ma attenzione a verificarne l'effettiva presenza: nella maggior parte dei preparati la percentuale contenuta è minima. Ottime le formule con gel puro al 99%: si presentano come gel trasparenti, talvolta combinati con tea tree oil, che ha proprietà antibatteriche e disinfettanti.

PER UNA BOCCA... AL BACIO! La bocca è una cavità preziosa che abbiamo il dovere di proteggere e curare il più possibile. Il nostro sorriso è il primo biglietto da visita con cui ci presentiamo agli altri ed è il luogo in cui inizia la digestione dei cibi, attività che svolgiamo più volte nell'arco della giornata. Il naturale potere antinfiammatorio e antibatterico rende l’aloe un eccellente alleata per le mucose soprattutto durante e dopo il processo digestivo, che avviene nel cavo orale. Proprio per l'azione antinfiammatoria, purificante e antimicrobica è consigliata soprattutto in caso di gengive infiammate, arrossate o sanguinanti, in presenza di afte o infezioni, carie, tartaro e infiammazioni delle mucose.Il succo di aloe ha proprietà antibatteriche e antivirali.