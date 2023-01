Attacco di fame? Ecco gli alimenti giusti per tenere a bada il buco nello stomaco

ALTOLÀ ALLA FAME: fare merenda non è un rito e nemmeno l'occasione per "staccare" tra un'attività e l'altra. Si tratta invece di un modo sano di evitare attacchi di fame che possono sfociare in pasti veri e propri fuori orario, capaci di soddisfare sì il palato, ma a prezzo di un ammontare eccessivo di calorie. Semaforo verde dunque per gli spezzafame, purché sani, leggeri e nutrienti.



UN VASETTO DI YOGURT: una merenda golosissima e veloce da preparare è quella realizzata con lo yogurt, fresco e delicato e facilmente digeribile. Per fare un pieno di gusto e di energia, basta versare un cucchiaino di miele e uno di pinoli nel vasetto di yogurt, preferibilmente bianco naturale, mescolare con cura e godersi uno spuntino a tutta salute.

UN CUCCHIAIO DI MIELE: il miele è un alimento davvero molto prezioso, capace di potenziare l'attività cerebrale e di aumentare i livelli di serotonina, l'ormone che regola la felicità e il benessere. Utilizzato per dolcificare una tisana spezza fame o per quella della buona notte, renderà tutto molto gradevole: una vera coccola per il corpo e lo spirito.

BEVANDE VEGETALI: il latte sa saziare con dolcezza, ma l'intolleranza al lattosio e la difficoltà di digestione spesso fanno dimenticare quanto questo insostituibile alimento sia buono e appagante. Puntiamo dunque su bevande a base vegetale (soia, mandorla, cocco, riso, avena) che saranno perfette quando, vittime del languorino prima di andare a dormire, potremo consolarci bevendone un bel bicchiere. Un ottimo spuntino per placare il senso di fame in grado di regalare una bella gratificazione, autentico tocco magico in grado di farci dormire sonni da dieci e lode.



UNA FETTA DI PANE INTEGRALE: trascurare i carboidrati nella dieta è un errore da non commettere. Importanti quanto gli altri alimenti in un regime alimentare equilibrato, sono fondamentali per darci il senso di sazietà e una carica di energia, soprattutto al mattino. Sì quindi a una colazione sana con un paio di fette di pane integrale a cui aggiungere un velo di marmellata, magari fatta in casa, per cominciare con gusto la nostra giornata.





FIOCCHI DI AVENA: mangiati a colazione nel latte caldo sono veramente gustosi (gli inglesi lo sanno bene!), ma i fiocchi d’avena sono alleati del benessere perché favoriscono in modo naturale l'eliminazione delle tossine, normalizzano la flora intestinale e donano un duraturo senso di sazietà, allontanando la fame per parecchie ore.

UOVA: a lungo bistrattate, stanno riconquistando un posto d'onore nelle diete. Ricche di proteine, le uova saziano pur avendo poche calorie (circa 60 a uovo). Ottime da gustare per colazione in moltissime preparazioni diverse e tutte golose, oppure a merenda per non arrivare all'ora di cena troppo affamati, possono tranquillamente essere consumate almeno quattro volte a settimana.



FRUTTA SECCA: ricca di sali minerali, di vitamina E e di grassi amici, la frutta secca migliora l'attività digestiva. Buona e preziosa, una manciata di noci, nocciole, mandorle e pistacchi costituisce una merenda davvero nutriente e gustosa, facile da consumare in ogni occasione, anche fuori casa.