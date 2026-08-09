A questo punto gli scienziati hanno analizzato l'attività dei geni negli animali, cercando di capire quali processi cellulari fossero alterati. Sono emersi diversi meccanismi potenzialmente coinvolti. Tra questi ci sono le vie con cui l'organismo gestisce i grassi, la regolazione della crescita cellulare attraverso il sistema mTOR, il metabolismo del fosfato e alcuni meccanismi legati alla segnalazione della vitamina A. Il dato più interessante è che questi processi convergono su un fenomeno comune: possono favorire condizioni che portano all'accumulo anomalo di minerali nella colonna. In altre parole, la ricerca suggerisce una possibile sequenza: un'alterazione genetica modifica alcuni processi biologici, il tessuto di sostegno si deteriora e, successivamente, aumenta la tendenza alla mineralizzazione e alla fusione delle vertebre.