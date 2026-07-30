West Nile, il virus è arrivato a Roma: i primi due casi

Secondo il bollettino dell'Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani il West Nile ha raggiunto Roma con due casi nel territorio dell'Asl 3, una zona immensa che copre diversi municipi arrivando fino a Fiumicino. Negli ultimi giorni i casi nel Lazio arrivano a 13, oltre ai due di Roma ricoverati allo Spallanzani, c'è un caso a Viterbo e 8 a Latina. La Regione intanto ha informato tutti i medici di base e i pediatri e inviato istruzioni di intervento perché a 200 metri dal luogo dove presumibilmente è avvenuto il contagio si intervenga con trattamenti anti larve in fogne, caditoie, fontane e tombini. Istruzioni simili sono state inviate anche a tutti i comuni perché procedano con una adeguata disinfestazione.