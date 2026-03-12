In Italia +20% di casi di sifilide: sos malattie sessualmente trasmesse

Impennata di nuovi casi di sifilide. Definita la “malattia del sesso”, è una patologia che molti pensavano archiviata, ma ora torna a fare paura. Un aumento si registra anche in Italia, in particolare tra adolescenti e giovani adulti. Esperti come l'infettivologo Matteo Bassetti hanno lanciato l'allarme, segnalando un “aumento impressionante di casi” già tra i quindici e i diciassette anni, e invitando a cambiare velocemente rotta, sul fronte della prevenzione e dell’informazione.