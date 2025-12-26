La mummia Ötzi aveva anche il papilloma virus: trovate le tracce genetiche

Si allunga la lista dei problemi di salute di cui soffriva Ötzi, l'uomo dei ghiacci vissuto più di 5mila anni fa sulle Alpi al confine tra Italia e Austria. Oltre ad aver avuto fratture ossee, parassiti intestinali, carie, colesterolo alto e intolleranza al lattosio, era probabilmente affetto anche dal papillomavirus umano Hpv16, un ceppo responsabile di molti tumori genitali e della gola. Tracce del virus sono state trovate nel materiale genetico estratto dalla mummia, così come dai resti di un altro individuo noto come Ust-Ishim, un Homo sapiens vissuto circa 45mila anni fa nella Siberia occidentale.