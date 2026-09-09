Il certificato di malattia da ora in poi si potrà chiedere anche per il giorno precedente. Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l'Inps va incontro alle necessità dei lavoratori e dei medici modificando il regolamento in materia. La motivazione dietro a questa scelta è da ricercare nella crescente carenza del personale sanitario di medicina generale, che ha carichi di lavoro sempre più pesanti e compiti organizzativi e assistenziali spesso difficili da gestire.