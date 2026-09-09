Il certificato di malattia da ora in poi si potrà chiedere anche per il giorno precedente. Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l'Inps va incontro alle necessità dei lavoratori e dei medici modificando il regolamento in materia. La motivazione dietro a questa scelta è da ricercare nella crescente carenza del personale sanitario di medicina generale, che ha carichi di lavoro sempre più pesanti e compiti organizzativi e assistenziali spesso difficili da gestire.
Cosa cambia
Di norma, anche prima della circolare del 4settembre, c'era la possibilità di far considerare valido il certificato di malattia prima della data di stesura, ma solo in alcuni casi eccezionali. La tutela poteva essere estesa al giorno precedente, solo nel caso in cui ci fosse un’esplicita indicazione del medico, e comunque solo in caso di visita domiciliare. Se una persona, ad esempio, si ammalava lunedì e riusciva ad andare in ambulatorio solo il martedì, riusciva a farsi riconoscere la malattia solo da quel momento, perdendo così una giornata di lavoro retribuita. Dopo la novità introdotta il 4 settembre, il medico non dovrà più andare necessariamente a fare una visita a domicilio, ma anche il suo paziente potrà andare a farsi visitare nel suo studio.
Non mancano però le restrizioni
Il limite è solo di un giorno (in caso contrario, la copertura per i giorni precedenti decade) e il giorno precedente non deve essere un festivo, un sabato o una domenica perché in quel caso è attivo il servizio di continuità assistenziale. In parole semplici, in caso di malattia si potrà andare dal medico anche il giorno successivo a quello in cui compaiono i primi sintomi e ci si assenta dal lavoro. Il medico di famiglia, in questo caso, redigerà un certificato telematico compilando la sezione "Dichiara di essere ammalato dal..." con la data del giorno prima della visita.