Uno spray nasale contenente vescicole rilasciate naturalmente dalle cellule e derivate dalla membrana amniotica potrebbe funzionare contro l'Alzheimer. È la novità che arriva dallo studio preclinico condotto dai ricercatori dell'Università Cattolica, della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli e del Centro di Ricerca Menni di Fondazione Poliambulanza. Finora lo spray è stato testato solo sugli animali ma ha avuto risultati concreti: il nebulizzatore riesce a raggiungere il cervello contrastando la neuroinfiammazione e proteggendo la funzione dei neuroni, riuscendo di conseguenza a preservare la memoria. La bella notizia è che ricercatori hanno ottenuto esiti positivi anche su neuroni umani in provetta.