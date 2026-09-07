Tutti e quattro i partecipanti hanno una lesione midollare toracica cronica e funzionalmente completa: in parole semplici, non avevano alcuna capacità di muovere o contrarre volontariamente i muscoli delle gambe. Nessuno di loro ha recuperato questo tipo di movimento durante la sperimentazione. Eppure, dopo aver impiantato un neurostimolatore midollare già disponibile in commercio e aver affrontato diversi mesi di riabilitazione intensiva con i fisioterapisti, tutti e quattro sono riusciti a mantenere la posizione eretta e a camminare usando un deambulatore. Alcuni di loro sono arrivati a percorrere oltre 130 metri senza fermarsi, e altri sono riusciti ad affrontare pendenze e superfici irregolari.