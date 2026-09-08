In Italia 4mila suicidi l'anno: aumentano i casi tra i giovani | Nel 2026 già 4.200 richieste di aiuto a Telefono Amico

Le persone che si sono rivolte all'associazione lo hanno fatto prevalentemente utilizzando il servizio telefonico (il 77%), che rimane il canale di ascolto più usato in generale. Il 13% ha invece scritto per email e il 10% attraverso WhatsApp. La maggior parte delle richieste è arrivata da donne (55%) e a preoccupare sono soprattutto i più giovani: il 53% delle richieste arriva, infatti, dagli under 35 con un picco nelle fasce 19-25 e 26-35 anni.