Rimini, 15enne tentò il suicidio: arrestato per maltrattamenti il padre bengalese

Negli ultimi mesi inoltre, il 53enne, già indagato in passato per lo stesso motivo, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. Solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine che hanno collocato il nucleo familiare in struttura protetta si è potuto evitare il peggio. In un incontro con gli assistenti sociali, la moglie e i tre figli, hanno raccontato tutto chiedendo di non tornare più a casa. Ai carabinieri, la madre ha raccontato anche del tentativo di suicidio della figlia provocato infine da un grave episodio avvenuto durante una festa musulmana, quando il padre l'aveva percossa sbattendole la testa contro il muro perché era stata al parco.