Saman, i giudici: "Non fu uccisa per il no alle nozze combinate" | L'esecutrice del delitto potrebbe essere stata la madre

"Se vi è un dato che l'istruttoria e la dialettica processuale hanno consentito di chiarire è che Saman Abbas non è stata uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato/forzato".

E' quanto si legge nelle oltre 600 pagine delle motivazioni della sentenza della Corte di assise di Reggio Emilia sull'omicidio della 18enne pachistana, avvenuto nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara. La Corte a dicembre ha condannato all'ergastolo il padre e la madre e a 16 anni lo zio. Per i giudici, in particolare, i genitori Abbas Shabbar e Shaheen Nazia hanno "letteralmente accompagnato la figlia a morire e non si esclude che sia stata la madre l'esecutrice materiale".