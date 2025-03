La sharia in Italia, il racconto di una donna schiava del matrimonio islamico per 12 anni: "Ho paura"

Se non aveva più le forze per portare a termine i lavori domestici, Amira era costretta a inginocchiarsi e chiedere scusa: "Anche quando era incinta facevo tutte le faccende a casa, ma se non ce la facevo mi facevano restare tutta la notte seduta". La donna, nel corso dell'intervista, ha bisogno di fermarsi nel racconto più volte perché ancora molto provata dal suo passato. Soprattutto quando allude alle violenze subite: "Nella notte qualcuno veniva nella mia stanza, voglio dimenticare quello che succedeva". Amira ha trovato la forza di denunciare quando il marito ha sequestrato la figlia di 12 anni per darla in sposa a un uomo più anziano: in queste settimane a Ferrara si aprirà il processo contro la famiglia che l'ha tenuta in ostaggio per tutto questo tempo, ma lei continua a vivere nel terrore.