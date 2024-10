Hamas, la testimonianza dell'ex ostaggio Moran Stella Yanai: "Mi hanno picchiata e rotto una gamba"

Nel corso dei 54 giorni in cui Moran Stella è stata ostaggio di Hamas, è stata spostata in 7 luoghi differenti. La paura era una costante e l'unico attimo in cui si è sentita sollevata è stato quando le hanno ingessato la gamba rotta: "Ho capito che, almeno per il momento, non avevano intenzione di uccidermi", ha spiegato la ragazza. Per il resto del tempo Yanai ha raccontato che i militari di Hamas minacciavano gli ostaggi, esercitando una forte pressione psicologica: "Un giorno ho pianto e sono stata punita per questo. Ci era vietato mostrare qualunque tipo di emozione".